وفاة امرأة بعد إصابتها بالرصاص خلال أحداث الكونغرس

2021/01/07 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأميركية، الأربعاء، وفاة امرأة أصيبت بجروح بالغة بعد اقتحام مناصرين للرئيس ترامب مبنى الكونغرس وسط واشنطن، حسب نيويورك تايمز.

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