"لا يمكن التساهل مع العنف".. بومبيو يندد باقتحام مبنى الكونغرس

2021/01/07 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مقرّ الكونغرس في واشنطن، الأربعاء، وقال إن العنف الانتخابي "لا يمكن التساهل معه" لا في الولايات المتحدة ولا خارجها.

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