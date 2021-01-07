2021/01/07 | 04:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم الاغلبية الجمهورية : سنصدق على الفائز في الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم الاغلبية الجمهورية : سنصدق على الفائز في الانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).