2021/01/07 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيل كلينتون: اقتحام الكابيتول "اعتداء غير مسبوق" على بلدنا

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