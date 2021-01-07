استقالة موظفة بارزة في البيت الأبيض بعد اقتحام الكونغرس

2021/01/07 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في البيت الأبيض استقالة رئيسة موظفي السيدة الأولى، ستيفاني غريشام، من منصبها، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مبنى الكابيتول، الأربعاء، حسب سي أن أن.

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