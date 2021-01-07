بوش:حالة التمرد التي شهدها الكونغرس تليق بجمهورات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية

2021/01/07 | 05:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال الرئيس الأميركي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش ان حالة "التمرّد" التي شهدها مبنى الكونغرس تليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديمقراطية".واضاف "لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلّة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية"./انتهى

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