وزير الدفاع الامريكي الاسبق :الهجوم على مبنى الكونغرس محاولة لإخضاع الديمقراطية الأميركية لحكم الغوغاء

2021/01/07 | 05:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال وزير الدفاع الأميركي الأسبق جيمس ماتيس ان الهجوم على مبنى الكونغرس، محاولة لإخضاع الديمقراطية الأميركية لحكم الغوغاء الذين تم تحريضهم من قبل ترامب"./انتهى

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