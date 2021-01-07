مسؤولون جمهوريون

2021/01/07 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع أكسيوس، الأربعاء، أن مسؤولين جمهوريين يدرسون عدة خيارات ضد ترامب بعد الاقتحام الأخير لمناصريه لمبنى الكونغرس والذي تخللته أعمال عنف أسفرت عن مقتل أمراة متأثرة بجراحها.

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