"الفارق مذهل".. نشطاء ينتقدون ازدواجية الشرطة الأميركية مع مظاهرات البيض والسود

2021/01/07 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على ازدواجية الشرطة في التعامل مع المتظاهرين البيض والسود في الولايات المتحدة.

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