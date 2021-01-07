صادرات الصناعات الدفاعية التركية تتخطى الملياري دولار

2021/01/07 | 07:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مجلس المصدرين الأتراك ان قيمة الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية والجوية، بلغت مليارين و279 مليون دولار في 2020.وحسب معطيات المجلس سجل القطاع تراجعا بمعدل 16.8%، بسبب تبعات جائحة كورونا، إذ كانت قيمة الصادرات في 2019، نحو مليارين و740 مليون دولار.وتشكل صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية نحو 1.3% من إجمالي الصادرات التركية.وحلت الولايات المتحدة في مقدمة المستوردين، بواقع 784 مليون دولار، مسجلة تراجعا بنسبة 4% مقارنة مع 2019.وجاءت أذربيجان في المرتبة الثانية، بـ260 مليون دولار، بنسبة زيادة 194%، تليها الإمارات بـ200 مليون دولار، وزيادة بمعدل 51%، عن العام الأسبق.واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة، ثم الهند، وسلطنة عمان، وباكستان، وقطر، وبريطانيا، وهولندا./انتهى

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