نائب أميركي يشبّه اقتحام الكونغرس بحرب العراق

2021/01/07 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبه نائب أميركي اقتحام مناصري ترامب لمبنى الكابتيول بوسط واشنطن بحرب العراق.

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