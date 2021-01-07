بأكثر من 1500 فرصة عمل وبنى تحتية جاهزة.. تنافس محلي - أجنبي لاستثمار المدينة الصناعية بذي قار

2021/01/07 | 08:00 - المصدر: بغداد اليوم

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تتنافس شركات محلية واجنبية لاستثمار المدينة الصناعية في ذي قار بعد افتتاحها واتمام بناها التحتية.

وقالت مديرة التخطيط والدراسات في الهيئة العامة للمدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، امل البزوني، لـصحيفة ’’الصباح’’ شبه الرسمية: انه "تمت تهيئة 13 مدينة صناعية في المحافظات بوقت وجيز للتطوير والانشاء واخرى اكتمل انجازها واصبحت جاهزة للاستثمار".

ولفتت الى "افتتاح مشروع المدينة الصناعية في محافظة ذي قار التي تصل مساحتها الى 2500 دونم، وتعد من اهم المشاريع التطويرية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والـمساهمة في عملية التنمية بشكل كبير، وقد تم انجاز مرحلتين منها من مجموع اربع مراحل ووفرت 100 قسم صناعي جاهز بمساحات متفاوتة يتم تصنيفها وفقا للفئة والتخصص بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وتأتي لتعزيز صناعة المنتجات الوطنية".

واشارت الى ان "المدينة تتميز بموقع ستراتيجي مهم لقربها من الطريق الدولي الرابط بين (البصرة – بغداد)، بما يتيح للمستثمرين فرصا مهمة لإقامة مئات المشاريع الصناعية، واشعال روح المنافسة بين شركات ومستثمرين محليين واجانب، لافتة الى امكانية تأمين اكثر من 1500 فرصة عمل رئيسة، فضلا عن فرص ثانوية اخرى ساندة بامكانها القضاء على البطالة، وستوفر فرص عمل لابناء المنطقة، وتحد من انتشار المشاريع الصناعية العشوائية داخل المحافظات".

واكدت انه "تم الحصول على الموافقات المبدئية لنقل ملكيتها الى وزارة الصناعة والاعلان عنها فرصا استثمارية"، مبينة ان "اغلب البنى التحتية للمدينة اكتملت؛ منها توفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكات توزيعها وتصريفها والطرق الداخلية والأرصفة والإنارة، والاتصالات، بحيث أصبحت متاحة لأصحاب الـمنشآت والـمـشاريع والـمستثمرين الراغبين بإقامة مصانع جديدة والدخول في الحقل الصناعي".

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