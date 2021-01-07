السعودية تضع “شرطاً” للسماح للاشخاص بأداء مناسك العمرة

2021/01/07 | 08:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أوضح وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».

وقال وزير الحج والعمرة عقب تلقيه لقاح كورونا بجدة، في تصريح صحفي إن من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق «صحتي» ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح، مؤكدًا أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات احترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي، والتعقيم والكمامة، وتحديد للسن، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن تدشين خدمة التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي في منتصف الشهر الماضي قبل أن تدشن مركز لقاحات كورونا في مدينة الرياض، الذي يضم أكثر من 550 عيادة، ثم أتبعته بتدشين مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، الذي يضم 84 عيادة، وبعده قامت الوزارة بتدشين مركز لقاحات كورونا في مركز المعارض الدولية في الظهران بالمنطقة الشرقية، الذي يضم 84 عيادة.

وأكدت وزارة الصحة أن المراكز الثلاثة تم تجهيزها ودعمها بالخِدْمات الأساسية كافة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة، لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وقد حددت الصحة السعودية الفئات ذوات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل الذين تمت لهم عمليات زراعة أعضاء، ومن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكُلَى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

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