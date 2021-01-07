خطوات في المساء - دينا سليم حنحن

2021/01/07 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن كان المساء بعيدًا عن ظلّ خطواتي، لكنه لم يكن بعيدًا عن ظلّ شالي الذي عقدته في طرف حقيبتي بعد أن أنزلته عن رقبتي، ترنّح عن جنبي، قصر أحيانا وطال في أحايين كثيرة، سرتُ بجموح اللبؤة في طريق تؤدّي إلى شاطىء البحر، لستُ أدري لماذا خطرت على بالي جارتنا بهية، في طفولتي، كانت تعمل سجانة، وكانت قد اعتادت على عقد منديلها في طرف حقيبتها أيضا.قالوا عنها امرأة غليظة، لأنها كانت كلما ركبت الحافلة، أخرجت الر ......





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