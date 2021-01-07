الاستثمار الوطنية: 2021 عام المشاريع السكنيَّة على غرار بسماية

2021/01/07 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت رئيس هيئة الاستثمار الوطنيّة سهى داود النجار،الخميس، عن رؤية لاعادة احياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة، مشيرة الى انّ عام 2021 سيشهد طرح مشاريع سكنية في جميع المحافظات على غرار بسماية.

وقالت النجار في حوار مع صحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان «الهيئة لديها رؤية وخطة لاعادة احياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة خلال السنوات الماضية في عموم البلاد ولجميع القطاعات والتي منحت كفرص استثمارية من اجل اعادة ترتيبها حيث يوجد نوعان من المشاريع، الاول وصل الى نسب انجاز متفاوتة تتراوح بين 10 الى 90 % والثاني نسب الانجاز فيه 0 %، مبينة ان من ضمن خطط «الهيئة البدء بتنفيذ المشاريع ذات نسب الانجاز 0 % بعد تحديد اسباب عدم انجازها، فإذا كانت غير مقنعة وان الهيئات الحكومية ليست سببا سنلجأ الى سحب الاجازة الاستثمارية، اما اذا كانت الاسباب في اطار الدولة فان الهيئة ستعمل بالتعاون مع المستثمر والهيئات الحكومية الاخرى لتذليل تلك المعوقات».

واضافت ان «المشاريع التي وصلت الى نسب انجاز متفاوتة نجد في معظم الاحيان السبب يعود الى النقص في التمويل والظروف القاهرة التي مرت بها البلاد، اذ يصار الى اعطاء المستثمر مصادر تمويل اخرى او اعادة عرض المشروع كفرصة استثمارية بوجود المستثمر لتشجيع الشراكة مع المستثمرين.

وبشأن تقييم واقع الاستثمار في ظل القوانين الحالية والاجراءات الروتينية، اشارت النجار، الى ان القوانين والتشريعات فيها بعض المشكلات والمعوقات، الا انها ليست سيئة ويمكن العمل بها، موضحة ان المشكلة الرئيسة تكمن في تضارب بعض تلك التشريعات التي تواجهها الهيئة عند التنفيذ.

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