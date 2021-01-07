٥٥٠ مشروعاً خدمياً في كركوك خلال ٢٠٢٠

2021/01/07 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت محافظة كركوك تنفيذها 550 مشروعا خدميا في مختلف القطاعات خلال العام 2020 انجز نصفها بالكامل، بينما تستعد لافتتاح مشاريع منجزة..

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