الكونغرس يبدأ جلسة استكمال التصديق على نتائج الانتخابات

2021/01/07 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}بدأت جلسة الكونغرس، للتصديق على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، بعد ساعات من اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.

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