هيأة الاستثمار تبشر بعام من المشاريع السكنيَّة: ستكون على غرار بسماية

2021/01/07 | 08:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت رئيس هيئة الاستثمار الوطنيّة، سهى داود النجار، عن رؤية لاعادة احياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة، مبينة انّ عام 2021 سيشهد طرح مشاريع سكنية في جميع المحافظات على غرار بسماية.وقالت النجار في حوار مع صحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’ ان «الهيئة لديها رؤية وخطة لاعادة احياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة خلال السنوات الماضية في عموم البلاد ولجميع القطاعات والتي منحت كفرص استثمارية من اجل اعادة ترتيبها حيث يوجد نوعان من المشاريع، الاول وصل الى نسب انجاز متفاوتة تتراوح بين 10 الى 90 % والثاني نسب الانجاز فيه 0 %".

واضافت ان "من ضمن خطط الهيئة البدء بتنفيذ المشاريع ذات نسب الانجاز 0 % بعد تحديد اسباب عدم انجازها، فإذا كانت غير مقنعة وان الهيئات الحكومية ليست سببا سنلجأ الى سحب الاجازة الاستثمارية، اما اذا كانت الاسباب في اطار الدولة فان الهيئة ستعمل بالتعاون مع المستثمر والهيئات الحكومية الاخرى لتذليل تلك المعوقات".واشارت الى ان "المشاريع التي وصلت الى نسب انجاز متفاوتة نجد في معظم الاحيان السبب يعود الى النقص في التمويل والظروف القاهرة التي مرت بها البلاد، اذ يصار الى اعطاء المستثمر مصادر تمويل اخرى او اعادة عرض المشروع كفرصة استثمارية بوجود المستثمر لتشجيع الشراكة مع المستثمرين".وبشأن تقييم واقع الاستثمار في ظل القوانين الحالية والاجراءات الروتينية، اشارت النجار الى ان "القوانين والتشريعات فيها بعض المشكلات والمعوقات، الا انها ليست سيئة ويمكن العمل بها، موضحة ان المشكلة الرئيسة تكمن في تضارب بعض تلك التشريعات التي تواجهها الهيئة عند التنفيذ".

وبشأن أبرز معوقات المجال الاستثماري في البلاد، اكدت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ان المعوقات تتركز بالدرجة الاولى على نقص التمويل بسبب عدم وجود قطاع مصرفي قوي يمكنه تمويل المشاريع الاستثمارية، مشيرة الى ان الاستثمار في جميع بلدان العالم لم ينجح بدون قطاع مصرفي يدعم القطاعات السكنية والصناعية والبنى التحتية.

وبشأن مشاريع الاستثمار في قطاع السكن، قالت النجار ان الهيئة الوطنية للاستثمار قررت طرح مشاريع سكنية على غرار بسماية السكني في كل المحافظات، مؤكدة ان الاسبوع الاول من السنة الجديدة سيتم العمل على تحديد المواقع والاراضي لطرحها في الربع الاول من السنة الجديدة بالاتفاق مع البنوك المحلية، مشيرة الى ان “نجاح مشروع بسماية شجعنا على مشاريع مشابهة».

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