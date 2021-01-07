جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب لتصديق نتائج الانتخابات الامريكية

2021/01/07 | 08:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد مجلسا الشيوخ والنواب جلسة مشتركة لتصديق نتائج الانتخابات الامريكية.وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن "أعضاء المجلس سيستأنفون حصر الأصوات بسرعة لتأكيد نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد تأمين مبنى الكونغرس./انتهى

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