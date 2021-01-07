2021/01/07 | 08:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتعهدات السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/07 | 08:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتعهدات السعودية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتعهدات السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).