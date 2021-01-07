النقل تنفذ 20 مشروعا لتطوير الموانئ ضمن القرض الياباني

2021/01/07 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة النقل، الخميس، تنفيذ 20 مشروعا لتطوير الموانئ ضمن القرض الياباني.

وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (7 كانون الثاني 2021) إن قسم المسافن والصناعات البحرية من الاقسام المهمة في الشركة وهو انموذج ينافس اعمال التسفين بدول الجوار.

وأشار الى وجود اعمال توسعة لاحد الأرصفة ضمن ذلك القرض، إذ تم التعاقد مع احدى الشركات من اجل بناء مشيدات كبيرة وواسعة عليه، فضلا عن بناء حوض جاف وتهيئة رصيف لاستقبال الحوض العائم الذي ستتم المباشرة بانشائه قريبا من قبل شركات تركية وتحت اشراف وتمويل القرض الياباني ايضا، ويعد قاعدة صناعية كبيرة جدا لرصيف الشركة العامة لموانئ العراق ويتضمن بنى تحتية تسهم بالحفاظ على المعدات البحرية.

واضاف انه تم تنظيم برنامج خاص مع اربع شركات للتحول إلى الأتمتة الالكترونية بشكل كامل بدءا من دخول الشاحنات وتحميلها ووصول البضائع الى الجهة المستهدفة، مع وصول البواخر من خلال (المنفيست) الى الميناء وتفريغها من الحمولات، فضلا عن الجباية الالكترونية، وسيتم اكمال برنامج الاتمتة نهاية العام 2021، مع الانتهاء من ساحة الترحيب الكبرى.

ولفت الفرطوسي الى ان الشركة انجزت رصيفين بنسبة 60 بالمئة، احدهما لتصدير المشتقات النفطية عبر ميناء خور الزبير، ويضم معدات خاصة، ونظام سلامة متطورا يستخدم لاول مرة في المنطقة، فضلا عن منظومة اطفاء تعمل بشكل اوتوماتيكي، اما الرصيف الاخر فخاص برسو وصيانة القطع البحرية والحفارات في ميناء ام قصر، ويعد هذان الرصيفان من ضمن المشاريع التي انجز منها 11 مشروعا ضمن المرحلة الاولى و9 مشاريع للمرحلة الثانية، وسيتم الانتهاء من انجازها خلال العام الحالي.

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