ترجيحات بعقد جلسة للبرلمان السبت.. وموازنة 2021 على جدول الأعمال

2021/01/07 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 32 دقیقة

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أفاد مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، الخمس، بأنه من المرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة له لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021 يوم السبت المقبل.

وقال اللهيبي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 7 كانون الثاني 2021، إن "البرلمان مدد فصله التشريعي شهرا كاملا من أجل إقرار قانون الموازنة الذي سيكون حاضرا في جلسة يوم السبت المقبل التي قد تدعو اليها هيئة الرئاسة قريبا".

واضاف ان "مجلس النواب سيقر الموازنة خلال الشهر الحالي ولن يعيدها الى الحكومة برغم الاشكاليات الموجودة فيها، خصوصا ان الظرف الاقتصادي للبلد صعب جدا مع ارتفاع أسعار الدولار".

وأشار اللهيبي، الى ان "مجلس النواب لن يسمح بالاستقطاع من رواتب الموظفين خصوصا القطاع التربوي، كما ان لجنة التربية النيابية ستكون لها مطالب تضيفها في الموازنة، ابرزها عقود المحاضرين وطباعة الكتب".

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، قد أكد أمس، انه "من المتوقع عقد جلسة البرلمان يوم السبت المقبل وإدراج القراءة الأولى لمشروع موازنة العام 2021"، مبينا أن "اللجنة المالية ستتسلم المشروع وتبدأ بمناقشة مواده وتقديم مقترح بديل أو تثبيت لكل مادة".

وأوضح، انه "بعد إكمال مناقشة مواد المشروع يتم تقديمها إلى رئاسة البرلمان وتحدد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة، حيث يتم عرض المادة الأصلية المقدمة من الحكومة والبديل المقدم من قبل اللجنة أمام البرلمان والتصويت يكون بشكل تفصيلي كل مادة على حدة لحين اكمال التصويت على القانون بشكل كامل".

وبين أن "العملية برمتها تستغرق قرابة الشهر منوها بمساعي البرلمان لإقرار الموازنة كون الفترة الحالية حساسة وتتطلب جهودا استثنائية".

ر.إ

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