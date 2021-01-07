الاتحاد الآسيوي يرشح ميمي لجائزة أفضل لاعب في آسيا

2021/01/07 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهاجم المنتخب الوطني مهند علي (ميمي)، المحترف في صفوف فريق السيلية القطري لجائرة أفضل اللاعبين لعام 2020 الى جانب 19 لاعباً من منتخبات كوريا الجنوبية وأوزبكستان واليابان والسعودية وإيران والأردن وتايلاند وقطر وأستراليا وماليزيا والإمارات، في الاستفتاء الجماهيري الذي سيستمر التصويت عليه حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن "النجم العراقي الصاعد مهند علي كاظم (ميمي) انتقل من العراق الى قطر ثم الى البرتغال وعاد بعد ذلك ليلعب مع نادي السيلية القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من فريق الدحيل".

وأضاف الاتحاد أن" النجم العراقي واصل التألق من خلال 7 أهداف سجلها في 12 مباراة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وأحرز هدفاً في المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني على أوزبكستان بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت يوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي في مدينة دبي الاماراتية ليرفع رصيده الى 15 هدفاً دولياً في 30 مباراة."

وتابع الاتحاد القاري أن" النتيجة النهائية للجائزة ستبقى سريّة حتى يوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي عندما يتم الإعلان عن الفائزين في فئة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا وفئة أفضل لاعب محترف خارج القارة وفئة أفضل لاعبة لعام 2020".

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