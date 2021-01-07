"لم نكن مستعدين".. أعداد أنصار ترامب فاقت توقعات الأمن

2021/01/07 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي التساؤلات بشأن جاهزية شرطة الكابيتول للتعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهه.

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