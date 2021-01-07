عمدة واشنطن تمدد حالة الطوارئ العامة لمدة 15 يوما إضافية

2021/01/07 | 09:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ العامة لمدة 15 يوما إضافية، بعد الاحتجاجات الفوضوية التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي.وقالت موريل بوزر في بيان: "لقد أصدرت أمر العمدة رقم 2021-003، لتمديد حالة الطوارئ العامة المعلنة في وقت سابق اليوم لمدة 15 يومًا"./انتهى2

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