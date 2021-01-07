ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأمريكية بعد أحداث واشنطن

2021/01/07 | 09:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ لأسهم شركات الأسلحة الأمريكية، وذلك بعد الأحداث التي طاولت الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.وبحسب البيانات التجارية، فإن أسهم عدد من شركات الأسلحة الأمريكية ارتفعت بشكل حاد عشية الأحداث في العاصمة ​واشنطن​، واقتحام مناصري الرئيس المنتهية ولايته ​دونالد ترامب​ ​مبنى الكابيتول​.ووفقا لبيانات التداول، سجل […]

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