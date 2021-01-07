عبر سفارتها في بغداد… الصين تصدر توجيهاً للراغبين بالسفر اليها “بشأن كورونا”

2021/01/07 | 09:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اصدرت السفارة الصينية في العاصمة بغداد، توضحيا اليوم الخميس، للراغبين بالسفر الى الصين يخص جائحة كورونا.

وقالت السفارة في بيان لها، ان على الراغبين بالسفر الى الصين من بغداد او اربيل تجنب “الترانزيت” واختيار الرحلات المباشرة الى الصين، في حال التعرض لتقطع السبل في المطار او الترحيل الناجم عن عدم التمكن من الصعود الى الطائرة او الدخول الى البلد الترانزيت بسبب عدم امتلاك التصريح الصحي الالكتروني الذي يحمل علامة (HDC)، يتحمل المسافرون جميع المسؤوليات.

ووضعت السفارة الصينية في بغداد، الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، شرطاً للمواطنين الاجانب في العراق والراغبين للسفر إلى بلادها.

وقالت السفارة في بيان تلقته إنه “لجميع المسافرين الاجانب الراغبين بالسفر من العراق إلى الصين عليهم أن يقدموا نموذج التصريح الصحي الالكتروني للحصول على التصريح الرمز الصحي الذي يحمل (hdc)، لا تستلم سفارتنا التصريح الصحي عبر الأيميل بعد 29 تشرين الثاني 2020.

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