2021/01/07 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية القت القبض على متهم طعن احدى الطبيبات داخل مدينة الطب في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على متهم قام بطعن احدى الطبيبات داخل مجمع مدينة الطب ببغداد".

واضاف ان "اعتقاله تم بعد مطاردته داخل اروقة المستشفى".

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