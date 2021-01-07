2021/01/07 | 09:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس جايير بولسونارو أن «البرازيل مفلسة.



ليس هناك ما يمكنني القيام به»، وعزا الأزمة إلى «هذا الفيروس الذي غذاه الإعلام»، فيما نفدت المساعدات التي أنقذت ملايين الأشخاص من البؤس.



وأضاف بولسونارو: «أردت تعديل الشرائح الضريبية، لكن جاء هذا الفيروس الذي يغذيه الإعلام الذي لدينا، هذا الإعلام الذي لا فائدة منه»، ردا على أحد أنصاره الذي حياه أمام مقر إقامته الرسمي في برازيليا.



وكان الرئيس البرازيلي يشير بذلك إلى الإصلاح المتعلق برفع مستوى الدخل المعفى من الضرائب، وهو وعد انتخابي قطعه الزعيم اليميني المتطرف الذي وصل إلى السلطة مع برنامج اقتصادي ليبرالي.



ويرى بولسونارو أن الانهيار الاقتصادي للبلاد مرتبط بالقيود التي فرضها الحكام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة ما يقرب من 198 ألف شخص في البرازيل.



وازدادت شعبيته بفضل المساعدة الطارئة التي تم تقديمها على مدى 9 أشهر إلى 68 مليون برازيلي، أي ما يقرب من ثلث السكان.



لكن المساعدات توقفت هذا الشهر، بضغط من الأسواق التي تخشى ارتفاع مستوى العجز والدين العام الذي قد يضع البلاد «على حافة الهاوية الاجتماعية»، وفق ما أشار مارسيلو نيري، مدير مركز بحوث السياسات الاجتماعية التابع لمؤسسة «جيتوليو فارغاس».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تعلن إفلاسها.. ورئيسها يلوم «كورونا» والإعلام) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تعلن إفلاسها.. ورئيسها يلوم «كورونا» والإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).