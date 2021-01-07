محافظ البصرة: الاسبوع المقبل سيتم توزيع الاراضي السكنية على كافة شرائح المحافظة

2021/01/07 | 09:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن رئيس لجنة السكن العليا في محافظة البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني ان الاسبوع المقبل سيتم توزيع قطع الأراضي السكنية على كافة الشرائح المستحقة من ابناء المحافظة، لافتاً الى ان التوزيع سيكون في المدينة الرياضية.

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الأعلامي الخاص خلال اجتماع لجنة السكن بحضور كافة دوائر الدولة المعنية ان الاسبوع المقبل سيتم توزيع قطع الاراضي السكنية لكافة الشرائح المستحقة من ابناء البصرة.

وبين محافظ البصرة ان أسباب تأخير قطع الاراضي السكنية في الفترة الماضية كان نتيجة جائحة كورونا فضلاً عن بعض الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالاراضي في دوائر الدولة.

إلى ذلك، صادق محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني على الحدود الإدارية الخاصة بتحويل خور الزبير الى ناحية يأتي ذلك خلال لقاء رئيس الوحدة الإدارية في قضاء الزبير.

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال لقائه قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر انه تم هذا اليوم المصادقة على الحدود الإدارية الخاصة بتحويل خور الزبير الى ناحية.من جهته، اوضح قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر انه تم العمل على اكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتحويل خور الزبير الى ناحية بعد مصادقة محافظ البصرة، لافتاً الى ان التأخير في تحويل خور الزبير الى ناحية كان نتيجة جائحة كورونا في الفترة الماضية، مبيناً الى ان الاسبوع المقبل سيتم التوجه الى وزارة التخطيط لغرض إكمال كافة المتطلبات لاستحداث الوحدات الادارية بموجب التعليمات التي أصدرتها وزارة التخطيط.

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