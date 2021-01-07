انطلاق الصفحة الثانية لعمليات الوعد الصادق في البصرة

2021/01/07 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن مباشرة عمليات البصرة بتنفيذ عملية “الوعد الصادق” بمرحلتها الاولى/ الصفحة الثانية لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية من المحافظة.وذكرت الخلية في بيان، ان “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت فجر اليوم بتنفيذ (عملية الوعد الصادق المرحلة الاولى الصفحة الثانية) وعلى محورين الأول المحور الشمالي من خلال […]

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