الصحة تحدد منافذ صرف لقاح كورونا

2021/01/07 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، تحديد منافذ صرف لقاح فايزر واستكمال الاجراءات اللوجستية، فيما أشار إلى أن مختبرين سيدخلان للعراق لتشخيص السلالة الجديدة من كورونا.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “العراق دخل اتفاقيتين بخصوص لقاح فيروس كورونا، إحداهما مع شركة فايزر والثانية مع مرفق كوفاكس”، مبيناً أن “العراق استكمل […]

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