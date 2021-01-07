2021/01/07 | 09:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

انتقد عدد من النواب تجاهل حكومة الكاظمي لجريمة اغتيال قادة النصر، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة قول كلمة الحق من قبل القضاء العراقي في كشف المتورطين ومحاسبتهم.

وقال النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، لـ /المعلومة/، ان “قرار القضاء بشأن الجريمة الاميركية لاغتيال قادة النصر لم يصدر بعد، في وقت تجاهلت الحكومة الشكاوى التي قدمها العراق قبل سنة من اليوم”.

من جهته، اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي، لـ /المعلومة/، ان “ترامب انتهك سيادة العراق باغتياله قادة النصر، وينبغي على الحكومة التحرك دوليا لمقاضاة الجناة، حيث ان عدم الرد يمثل ضعفا من قبل الحكومة”.

الى ذلك شدد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد على ضرورة محاسبة الجانب الاميركي ازاء الجريمة التي اقترفها بحق قادة النصر، لافتا الى ان الحكومة لاتوجد لديها جدية في هذا الموضوع”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب ينتقدون تجاهل الكاظمي لجريمة اغتيال قادة النصر ويعولون على “القضاء” لاحقاق الحق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب ينتقدون تجاهل الكاظمي لجريمة اغتيال قادة النصر ويعولون على “القضاء” لاحقاق الحق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).