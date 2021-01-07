موازنة 2021: حذف “بعض الفقرات” خلال ايام واضافة غيرها.. الهدف “ضغط الانفاق وتقليل العجز”

2021/01/07 | 09:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عدم امكانية التصويت على الموازنة العامة 2021 بالصيغة الحالية .

وقال عضو اللجنة، النائب ثامر، ذيبان في تصريحات صحافية: ان “حجم العجز في موازنة 2021 وصل لـ71 تريليون دينار، والانفاق الاجمالي بلغ 164 تريليون دينار، وهذا يعني ان الموازنة ليست اصلاحية كما تدعي الحكومة”.

واشار الى ان “ البرلمان سيجري مناقشات مستفيضة بخصوص المادة المتعلقة بحصة الاقليم وتصدير النفط لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع المحافظات “.

واضاف ان “ اللجنة المالية ستقوم الاسبوع المقبل بمناقشة بنود الموازنة العامة، وستعمل على حذف بعض الفقرات، واضافة اخرى او اجراء التعديلات اللازمة عليها لضغط الانفاق وتقليل العجز”.

واشار الى ان “ اللجنة المالية ستمضي بمعالجة المخالفات القانونية التي ضمتها الموازنة، ومنها التجاوز على قانون الادارة المالية لسنة 2019 عبر تقليل العجز المالي”.

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