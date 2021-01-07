ليلة 'الفوضى'.. كل ما جرى خلال اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس في واشنطن

2021/01/07 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

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لحظة اقتحام الكونغرس

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، ليلة غير مسبوقة بعد قيام المئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باقتحام الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس والاشتباك مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فان اقتحام مبنى الكونغرس جاء بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حيث أظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترمب، وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس، الذي تم إغلاقه والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترمب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.

وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن السلطات الفيدرالية خططت للتعامل مع الاحتجاجات أمام مقر الكونغرس بحضور أمني صغير نسبيا، وهو ما أسفر عن اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترمب بسهولة، وعمت الفوضى مبنى الكونغرس، بعدما كرر ترمب خلال حديثه أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، مزاعمه التي لا سند لها بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع.

وقال ترمب، لأنصاره إنه ينبغي لهم التوجه صوب مبنى الكونغرس للتعبير عن غضبهم بشأن عملية التصويت والضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على "القتال".

فيما قال بايدن، الذي من المقرر أن يتولى السلطة في 20 من كانون الثاني الجاري، إن أنشطة المحتجين تصل إلى حد التحريض على التمرد، مبينا ان "اقتحام المتظاهرين لمبنى الكونغرس وتحطيمهم النوافذ واحتلالهم المكاتب وتهديدهم سلامة المسؤولين المنتخبين، هذا ليس احتجاجا، هذا تمرد".

وإثر ذلك، فرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر، حظرا للتجول يشمل كامل المدينة، حيث بدأ سريانه عند الساعة السادسة مساء (23:00 توقيت غرينيتش)، على أن يتواصل حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

وبعد الأحداث الدرامية، أعلنت الشرطة تأمين مبنى الكونغرس بعد الساعة الخامسة والنصف مساء (22:30 بتوقيت غرينتش)، واستأنف الأعضاء الاجتماع بعد قليل من الساعة الثامنة مساء (01:00 بتوقيت غرينتش الخميس) لمواصلة عملية التصديق على نتائج الانتخابات.

وقال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، لدى استئناف الجلسة "أقول لأولئك الذين أشاعوا الفوضى في مبنى الكونغرس اليوم، أنتم لم تفوزوا"، فيما قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "سنؤكد الفائز بانتخابات 2020"، ووصف اعتداء أنصار ترمب بأنه "تمرد فاشل".

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فإن جماعة "براود بويز" هي من قادت المتظاهرين لاقتحام الكونغرس، حيث استغلت الجماعة تصريحات ترمب، واتخذتها شعارا لها، وضاعفت هذه الكلمات من مخاوف الأميركيين الذين اعتبروه أمر عمليات من الرئيس لـ"براود بويز" لاقتحام مبنى الكونغرس.

وزحف عناصر الجماعة نحو العاصمة واشنطن، قبل ليلة من تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات التي فاز بها بايدن، في مشهد لم تراه الولايات المتحدة منذ 200 عاما.

وفي رد سريع على أحداث اقتحام أنصار دونالد ترمب، لمبنى الكونغرس خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي حسمها الديمقراطي جو بايدن، ضربت موجة من الاستقالات إدارة الرئيس الأميركي، حيث أعلنت كبيرة موظفي السيدة الأميركية الأولى ستيفاني غريشام استقالتها عقب أحداث الكونغرس، كما استقالت نائبة السكرتير الصحفي سارة ماثيوز من إدارة ترمب، وذكرت مصادر في البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائبه ماثيو پوتينغر يتجهان الى الاستقالة بسبب أحداث الكونغرس.

وكانت جلسة الكونغرس، قد انطلقت مساء الأربعاء، للتصديق على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، بعد ساعات من اقتحام أنصار دونالد ترمب لمبنى الكابيتول.

ر.إ

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