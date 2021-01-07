2021/01/07 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي تحديد منافذ صرف لقاح فايزر واستكمال الاجراءات اللوجستية، فيما أشار إلى أن مختبرين سيدخلان للعراق لتشخيص السلالة الجديدة من كورونا.

وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن "العراق دخل اتفاقيتين بخصوص لقاح فيروس كورونا، إحداهما مع شركة فايزر والثانية مع مرفق كوفاكس"، مبيناً أن "العراق استكمل الإجراءات اللوجستية في ما يخص شركة فايزر وتم تحديد منافذ صرف اللقاح وكل المتطلبات".

وأضاف "لدينا تواصل مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الملاكات في بغداد والمحافظات والاجراءات تسير كما مرسوم لها في وزارة الصحة وحال اقرار مرفق كوفاكس للقاح سيحصل العراق على الجرعات المحددة له وهي 16 مليون جرعة فضلاً عن مليون ونصف المليون جرعة من شركة فايزر".

وحذر التميمي من عدم الإلتزام بالتعليمات الصحية ، مؤكداً استمرار الإجراءات الصارمة بالمنافذ والمطارات وهذه الاجراءات تتعلق بعمليات الحجر لأي مواطن عراقي قادم من بعض الدول التي تنتشر فيها السلالة الجديدة".

وذكر أن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا، تحتاج الى مختبرات متخصصة لتشخيصها، ولدينا تنسيق مع منظمة الصحة العالمية حول موضوع فحص الاصابة بالسلالة، والعراق سيدخل مختبرين رئيسيين في مدينة الطب ومختبر الصحة المركزي والاجراءات تسير بشكل عاجل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الصحة: حددنا منافذ صرف لقاح فايزر ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الصحة: حددنا منافذ صرف لقاح فايزر ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).