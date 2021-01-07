2021/01/07 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أفصحت وزارة الصناعة، الأربعاء، عن اشتداد المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية لاستثمار المدينة الصناعية في محافظة ذي قار بعد افتتاحها واتمام بناها التحتية.

وقالت مديرة التخطيط والدراسات في وزارة الصناعة، امل البزوني، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (7 كانون الثاني 2021) إنه "تمت تهيئة 13 مدينة صناعية في المحافظات بوقت وجيز للتطوير والانشاء واخرى اكتمل انجازها واصبحت جاهزة للاستثمار"، لافتة الى "افتتاح مشروع المدينة الصناعية في محافظة ذي قار التي تصل مساحتها الى 2500 دونم، وتعد من اهم المشاريع التطويرية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والـمساهمة في عملية التنمية بشكل كبير".

واشارت إلى " انجاز مرحلتين منها من مجموع أربع مراحل ووفرت 100 قسم صناعي جاهز بمساحات متفاوتة يتم تصنيفها وفقا للفئة والتخصص بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وتأتي لتعزيز صناعة المنتجات الوطنية".

ولفتت البزوني إلى أن "المدينة تتميز بموقع ستراتيجي مهم لقربها من الطريق الدولي الرابط بين (البصرة – بغداد)، بما يتيح للمستثمرين فرصا مهمة لاقامة مئات المشاريع الصناعية، واشعال روح المنافسة بين شركات ومستثمرين محليين واجانب".

وأعلنت عن "امكانية تأمين اكثر من 1500 فرصة عمل رئيسة، فضلا عن فرص ثانوية اخرى ساندة بامكانها القضاء على البطالة، وستوفر فرص عمل لابناء المنطقة، وتحد من انتشار المشاريع الصناعية العشوائية داخل المحافظات".

واكدت مديرة التخطيط عن "حصول المشروع على الموافقات المبدئية لنقل ملكيتها الى وزارة الصناعة والاعلان عنها فرصا استثمارية"، مبينة ان "اغلب البنى التحتية للمدينة اكتملت؛ منها توفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكات توزيعها وتصريفها والطرق الداخلية والأرصفة والإنارة، والاتصالات، بحيث أصبحت متاحة لأصحاب الـمنشآت والـمـشاريع والـمستثمرين الراغبين بإقامة مصانع جديدة والدخول في الحقل الصناعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتداد المنافسة المحلية والأجنبية لاستثمار المدينة الصناعية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتداد المنافسة المحلية والأجنبية لاستثمار المدينة الصناعية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).