2021/01/07 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما بدت المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، حتمية على نحو متزايد، فعل نائب الرئيس بنس وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، شيئًا استعصى عليهما طوال فترة ولاية الرئيس ترامب، هو مخالفة ترامب وعدم الموافقة على أوامره بعدم التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سنوات من مهادنة ترامب.. بنس وماكونيل ينحازان للدستور ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سنوات من مهادنة ترامب.. بنس وماكونيل ينحازان للدستور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).