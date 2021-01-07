الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء أحداث واشنطن

2021/01/07 | 09:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء الأحداث في واشنطن، ودعا الزعماء السياسيين في العاصمة الأمريكية إلى إقناع مؤيديهم بضرورة الامتناع عن العنف.

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