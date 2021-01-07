أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الاسواق العراقية

2021/01/07 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الاسواق العراقية لليوم الخميس.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 145,000

سعر شراء الدولار 143,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,585,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 123,17 دولار

100 باوند 135,86 دولار

100 دولار 730,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1921,30$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 54,75 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 51,10 دولار

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