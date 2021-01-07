2021/01/07 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة صباح اليوم الخميس، اعتراض حلفاء الرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة، في تصويت بالمجلس تأخر بسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 92 صوتاً مقابل سبعة أصوات برفض الاعتراض.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، بعد التصويت إنه لا يتوقع أي تصويت آخر للطعن على نتائج المجمع الانتخابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ يرفض اعتراضاً على نتيجة انتخابات الرئاسة في بنسلفانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ يرفض اعتراضاً على نتيجة انتخابات الرئاسة في بنسلفانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).