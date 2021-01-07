كردستان يقرر تعليق دوام المدارس والجامعات حتى منتصف الشهر الحالي

2021/01/07 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

قررت حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021)، تمديد تعليق دوام المدارس والطلاب حتى منتصف الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد الاستشارة مع وزارة الصحة حول الوضع من فيروس كورونا، بخاصة تفشي الفيروس من جديد بعدة دول، تم القرار ولحماية صحة الطلبة والتدريسيين تعليق الدوام لغاية (2021/1/16) في المدارس والمعاهد والجامعات".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أمس الاربعاء، تسجيل 104 إصابات جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيان الصحة فقد توزعت الإصابات في كل من أربيل 20، السليمانية 22، دهوك 59، حلبجة 1، كرميان 2.

واكتسب 974 من المصابين بفيروس كورونا الشفاء، توزعوا في كل من أربيل 345، السليمانية 178، دهوك 368، كرميان 34، رابرين 46.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، إلى 103975، شفي منهم 76092، وتوفي 3406، ولا يزال 24477، وفقا لاحصاية صحة كردستان.

وكان مجلس وزراء الاقليم قد وافق على ان يقتصر دوام الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، وان يكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي كورونا الا ان اللجنة العليا عدلت عن هذا القرار لتعلق الدوام في المراحل الدراسية كافة في 1-11-2020.

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