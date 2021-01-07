موظفون ضمن ال ٣٠ الف درجة وظيفية بالبصرة يقطعون الطرق احتجاجا على تاخر صرف رواتبهم

2021/01/07 | 09:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /نينا/قطع موظفون محتجون ضمن ال ٣٠ الف درجة وظيفة بالبصرة عددا من الطرق بالاطارات المحروقة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم منذ اشهر ./انتهى

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