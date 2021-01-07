2021/01/07 | 09:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الصين اليوم الخميس أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 79 حالة إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 64 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا اليومية في 5 شهور عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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