2021/01/07 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذفت شركتا "فيسبوك" و"يوتيوب" تسجيلا

مصورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد فيه أن الانتخابات قد زورت، وطالب

مناصريه في واشنطن بالانصراف.

وقال جاي روزين نائب رئيس "فيسبوك"

للنزاهة في تغريدة عبر "تويت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيسبوك" و"يوتيوب" يحذفان فيديو لترامب بعد اقتحام الكابيتول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيسبوك" و"يوتيوب" يحذفان فيديو لترامب بعد اقتحام الكابيتول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).