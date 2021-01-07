مولوتوف وقنابل انبوبية في

2021/01/07 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد شرطة واشنطن إن 4 أشخاص لقوا

مصرعهم واعتقل 52 بعد أن اقتحم أنصار

الرئيس ترامب مبنى الكابيتول لمنع

الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس

المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخ

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