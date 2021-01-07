عمدة واشنطن توسع حالة الطوارئ لأسبوعين وهي المدة المتبقية للرئيس ترامب في الحكم

2021/01/07 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، اليوم

الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمدة

أسبوعين، وهي المدة المتبقية للرئيس

دونالد ترامب في الحكم.

وكانت باوزير، اعلنت امس الاربعاء، عن

فرض حظر تجول في العاصمة بدءا م

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