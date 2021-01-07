عبدالواحد: الحديث عن عقد سياسي جديد مع استمرار سلطة الأحزاب الحاكمة لن ينتج غير الفشل والخيبة

2021/01/07 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

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النائبة السابقة سروة عبد الواحد

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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علقت النائبة السابق، سروة عبدالواحد، على الدعوات لعقد سياسي جديد في العراق، مؤكدة ان الحديث عن ذلك لن ينتج غير الفشل وخيبة الأمل.

وقالت عبدالواحد، في تغريدة على "تويتر" أمس الأربعاء، 6 كانون الثاني 2021، إن "الحديث عن عقد سياسي جديد في ظل وجودكم انتم واحزابكم لن ينتج غير الفشل وخيبة أمل ".

وتابعت ان "عقد سياسي جديد معناه إنهاء دوركم وازاحتكم انتم بالتحديد من حكمتم الاقليم منذ 1991 والعراق بشكل عام بعد 2003".

وسلط تقرير لـ ( إن آر تي) عربية قبل يومين، الضوء على مدى امكانية الذهاب الى عقد سياسي جديد في ظل الحكومة الحالية، وخلق نظام بديل للنظام الحالي، بحسب ما دعا له رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاب له، وصفه البعض بـ"انهاء شريعة القوى الممسكة بالنظام القائم".

وأشار صالح، إلى ان "هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة، ويعالج الأخطاء المتراكمة".

وأضاف أن "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم"، مشددا على أن "أوضاع البلاد لن تستقيم دون أن يكون الشعب سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي".

وأكد صالح، أن "العراق المستقل هو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على الغير".

ر.إ

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