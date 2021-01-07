2021/01/07 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن الحكومة جادة باتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين قطاع الطاقة، مبينةً أنها ماضية فعلياً بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة والوزارة جادتان باتخاذ مجموعة من الخطوات تؤكد أن الحكومة عازمة على تأهيل حقول الغاز وضمان الخطة الوقودية، أضافة إلى أن هناك عزماً على تنويع مصادر الطاقة، وبالتالي اعتماد الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية، وتدوير النفايات، وطاقة الرياح".

وأضاف أن "الوزارة ماضية فعلياً بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار سواء مع الخليج او مع المملك الأردنية الهاشمية او مع تركيا، بموجب هذه الدفعات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل، اقتنع الجانب الأميركي أن يمدد إعفاء العراق لمدة 90 يوماً أضافية".

وأشار إلى أن "الإعفاء الأميركي سيكون عنصراً يساعد العراق في أن يستكمل البنى التحتية، ويعود وضع الطاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: الحكومة جادة باتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين قطاع الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: الحكومة جادة باتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين قطاع الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).