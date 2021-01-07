تصريح جديد من وزارة الكهرباء حول تحسين الطاقة والربط مع دول الجوار

2021/01/07 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الكهرباء، الخميس، أن الحكومة جادة باتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين قطاع الطاقة، مبينةً أنها ماضية فعلياً بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (7 كانون الثاني 2021)، إن "الحكومة والوزارة جادتان باتخاذ مجموعة من الخطوات تؤكد أن الحكومة عازمة على تأهيل حقول الغاز وضمان الخطة الوقودية، أضافة إلى أن هناك عزماً على تنويع مصادر الطاقة، وبالتالي اعتماد الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية، وتدوير النفايات، وطاقة الرياح".

وأضاف أن "الوزارة ماضية فعلياً بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار سواء مع الخليج او مع المملكة الأردنية الهاشمية او مع تركيا، بموجب هذه الدفعات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل، اقتنع الجانب الأميركي أن يمدد إعفاء العراق لمدة 90 يوماً أضافية".

وأشار إلى أن "الإعفاء الأميركي سيكون عنصراً يساعد العراق في أن يستكمل البنى التحتية، ويعود وضع الطاقة".

وأكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استمرار الاجتماعات لعودة أعمال هيئة الربط الخليجي، مؤكدة أن العراق أكمل 80% من التزاماته تجاه الربط المذكور.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (5 كانون الثاني 2020)، إن "هناك اجتماعات من أجل عودة عمل هيئة الربط الخليجي"، مؤكداً أن "العراق أكمل 80% من التزاماته تجاهه".

وأضاف، أن "مجلس الطاقة الوزاري فوض وزارة الكهرباء بأن تمضي بمشروع الربط الكهربائي، من خلال فتح مقرات لشركات من الممكن أن تعمل على إنجاز هذا الربط، لتحقيق جدية كبيرة، للمضي بالمشروع الكهربائي مع هيأة الربط".

وفي سياق منفصل، أشار موسى إلى أن "سبب انخفاض تجهيز الكهرباء في المحافظات هو نقص الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج"، مبيناً أن "الوزارة تنتظر دفع الغاز من الجانب الإيراني، لمعاودة العمل في محطات الإنتاج".

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